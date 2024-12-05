Çin'den ABD'ye yönelik yeni karar: 13 savunma şirketine yaptırım uygulandı

İHA

ABD’nin Tayvan’a yönelik silah satışları sonrası ipler iyice gerildi.

Bunun üzerine harekete geçen Çin'de Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu durumun tek Çin ilkesini ve 3 Çin-ABD ortak bildirisini ciddi şekilde ihlal ettiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, ABD’nin bu eylemleriyle Çin'in iç işlerine karıştığı, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığı kaydedildi.

13 SAVUNMA ŞİRKETİNE VE 6 ÜST DÜZEY YÖNETİCİYE KARŞI ÖNLEM KARARI

Açılamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca, Çin’in ABD’li 13 savunma şirketlerine ve 6 üst düzey yöneticiye karşı önlem almaya karar verdiği bildirildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde söz konusu şirketler ve kişilerin Çin sınırları içindeki taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlıklarının dondurulacağı belirtilen açıklamada, Çin'deki tüm kuruluş ve şahısların bu şirketlerle işlem, iş birliği ve diğer faaliyetlerde bulunmasının yasaklandığı vurgulandı.

Kararın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği ifade edilen açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişilerin ayrıca vizeleri veya Çin'e (Hong Kong ve Makao dahil) girişleri yasaklanacak.

ABD Ekim ayında Tayvan için yaklaşık 2 milyar dolar değerinde bir silah satışını onaylamış, geçtiğimiz ay ise 385 milyon dolarlık yeni silah satışına onay vermişti.

TAYVAN'DAN 'BAĞIMSIZ BİR ÜLKE' İDDİASI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu savunuyor.

Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan'ı Çin'e bağlamak istiyor ve bunun için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor.