İran: ABD ve İsrail, İran’a DEAŞ militanları gönderdi

İran'da gittikçe şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar devam ederken İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, ülkedeki kargaşalara dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

'ABD'NİN GÖNDERDİĞİ DEAŞ, İRAN HALKINA SALDIRILAR DÜZENLEDİ'

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre Musevi, “ABD ve İsrail 12 günlük savaşta aldığı mağlubiyeti telafi etmek için İran’a DEAŞ militanları gönderdi. Bu paralı askerler, İran halkı ile emniyet güçlerine saldırılar düzenleyerek onları şehit etti." dedi.

"İRAN EGEMENLİĞİNİN İHLAL EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK"

"Eğer teröristlerin arasında masum ama cahil insanlar bulunmasaydı emniyet güçleri şiddet eylemlerinin bu denli büyümesine müsaade etmezdi." ifadelerini kullanan Musevi, şunları kaydetti:

“İran toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyecektir. Düşman, İran emniyetinin hiçbir teröristin meydanlara çıkmasına müsaade etmeyeceğini bilmeli.”

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.