Malezya, X platformuna karşı hukuki adım atmayı değerlendiriyor

Milyarder Elon Musk'ın şirketi tarafından geliştirilen ve sosyal medya platformu X'te erişime açık olan yapay zeka modeli Grok'un müstehcen içeriklerine tepkiler gelirken Malezya'nın, platforma karşı hukuki bir adım atabileceği öğrenildi.

Free Malaysia Today gazetesinin haberine göre, Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, başkent Kuala Lumpur'da katıldığı bir etkinlikte konuştu.

YANLIŞ BİLGİYLE MÜCADELE VURGUSU

Fahmi, ülkede yanlış bilginin yayılmasının ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak bu konuyla mücadelenin, ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Kullanıcı güvenliğini sağlamadığı gerekçesiyle Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonunun (MCMC) X'i mahkemeye vermeyi değerlendirdiğini belirten Fahmi, bu olası adımı geçen yıl Telegram mesajlaşma platformu ve bazı mesajlaşma platformlarına karşı açılan davaya benzetti.

KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ

Fahmi, "Eyalet yönetimleri bu sorunla tek başına mücadele edemez." diyerek MCMC ve ilgili diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

MCMC'NİN DAVA VE KISITLAMALARI

MCMC, geçen yıl, Telegram ve bazı mesajlaşma platformlarına karşı, kamu kurumlarına duyulan güveni zedeleyebilecek ve toplumsal düzeni tehdit edebilecek zararlı içeriklerin yayıldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Öte yandan MCMC, hafta sonunda, ABD'li milyarder Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'a kısıtlama getirmişti.