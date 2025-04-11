Çin'den misilleme: Gümrük vergisini yüzde 125'e yükseltti

Haber Merkezi

ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarında, bazı ülkeler vergi alanında misilleme uygulamasına gitti...

Bu ülkelerin başında gelen Çin'in, Trump'ın toplam 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması sonrası misilleme kararı üzerine ipler iyice gerildi.

İki ülke arasında gerilim her geçen gün artarken dün Beyaz Saray yetkilisi, CNBC’ye açıklamalarda bulundu.

ÇİN'E VERGİYİ 145'E YÜKSELTTİ

Açıklamada, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik ABD gümrük vergisinin yüzde 145’e ulaştığı doğrulandı.

Ayrıca ilerleyen saatlerde Trump'tan da bir açıklama geldi. Trump, "Çin'le anlaşmaktan memnun olurum. Nihayetinde iki ülke için de iyi olacak bir şey olacağını düşünüyorum." ifadesinde bulundu.

ÇİN'DEN YENİ MİSİLLEME

Çin Maliye Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi...

Açıklamada, "ABD mallarına uygulanacak Ek gümrük vergisi yarından itibaren yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkarılacak." ifadelerine yer verildi.

KARŞILIKLI VERGİ MİSİLLEMELERİ SÜRECİ

Trump'ın ilk açıklamasında yüzde 34'lük vergi uygulayacağı Çin'den gelen misillemeler sonrası ABD de misilleme olarak vergi yüzdesini Çin aleyhine yüzde 104 yapmıştı.

ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük vergiye karşılık Çin de yeni adımı atarak, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Trump'tan yeni bir misilleme gelmişti.

ÇİN'E VERGİ YÜZDE 125 YÜKSELTİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükselteceğini açıklamıştı.

Ayrıca, Çin hariç vergilerin 90 gün ertelendiğini de belirten Trump, "Uygulanan tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yükseltiyorum." demişti.

ÇİN'DEN YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin vergi tarifeleri kararlarına sonuna kadar karşılık vereceklerini duyurmuştu.