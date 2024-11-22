Çin'den vizesiz seyahat uygulaması duyurusu

İHA

Çin'in vizesiz seyahat uygulamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Vizesiz seyahat uygulamasına yönelik alınan karara ilişkin açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, Çin’in vizesiz seyahat uygulama alanının genişletildiği bildirildi.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR

Vizesiz seyahat uygulamasının 30 Kasım 2024 tarihinden 31 Aralık 2025’e kadar süreceği bildirilen açıklamada, uygulamanın Japonya, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Karadağ ve diğer ülkeleri kapsayacağı kaydedildi.

Ayrıca, bu kapsamda 38 ülkenin vatandaşları için vizesiz kalış süresi de 15 günden 30 güne uzatılacak.

Öte yandan Çin, daha önce de turizm ve ticareti canlandırmak için Güney Kore ve bazı Avrupa ülkeleri için vizesiz seyahat edilmesini kolaylaştıran düzenlemeler hayata geçirmişti.