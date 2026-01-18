ABD’den Gazze Barış Kurulu için yeni diplomatik adımlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze için oluşturulan “Barış Kurulu”na katılım amacıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i davet ettiğini bildirdi.

Andrabi, Pakistan’ın Gazze’de barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerle temaslarını sürdüreceğini vurgulayarak, Filistin meselesine Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda kalıcı bir çözüm bulunmasının önemine dikkat çekti.

ÜRDÜN: DAVET İÇ HUKUK SÜRECİNDE İNCELENİYOR

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ABD Başkanı Trump’ın, Kral 2. Abdullah’ı Gazze Barış Kurulu’na davet ettiği duyuruldu. Açıklamada, davete ilişkin belgelerin Ürdün’ün iç hukuk prosedürleri çerçevesinde değerlendirildiği kaydedildi.

Ürdün yönetimi, Gazze’de ateşkesin sağlanması, kapsamlı bir barış planının hayata geçirilmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarın tesisine yönelik ABD liderliğini desteklediğini ifade etti.

(Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye havadan yardım operasyonunda)

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDEN GAZZE PLANINA DESTEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Trump’ın 29 Eylül 2025’te açıkladığı “Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan”a destek verilmesini kararlaştırmıştı.

YENİ YAPI: 3 ANA ORGAN

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze’nin yeni yapılandırma sürecinde üç ana organ öngörülüyor. Bunlar; “Barış Kurulu”, “Barış Kurulu Yönetim Kurulu” ve “Gazze Yönetim/Yürütme Kurulu” olarak belirlendi.

Başkanlığını Donald Trump’ın üstleneceği Barış Kurulu’nun, siyasi süreç, güvenlik ve yeniden inşa çalışmalarının genel koordinasyonundan sorumlu olması planlanıyor.

TÜRKİYE, SÜRECİN MERKEZİNDE

Trump, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Gazze’nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet etmişti. Gazze’de yönetişim ve kamu hizmetlerine destek amacıyla kurulan Gazze Yürütme Kurulu’nda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı belirtilmişti.

İKİNCİ AŞAMA BAŞLADI

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak’ta yaptığı açıklamada, 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu. Witkoff, bu aşamanın; Gazze’de geçici teknokratik bir Filistin yönetiminin kurulması, bölgenin tamamen silahsızlandırılması ve yeniden inşa süreçlerini kapsadığını bildirdi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin başkanlığını ise eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas’ın üstlendiği kaydedildi.