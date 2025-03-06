Çin'in Avrupa Özel Temsilcisi'nden Ukrayna yorumu

AA

Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Lu Şayı, Çin Ulusal Halk Danışma Konferansının (ÇUHDK) Pekin'deki genel kurul toplantısı kapsamında düzenlenen büyükelçiler panelinde konuştu.

Lu Şayı'n açıklamaları, South China Morning Post gazetesinin haberinde yer aldı.

"ABD VE RUSYA UKRAYNA'DAKİ BARIŞA TEK BAŞLARINA KARAR VERMEMELİ"

Ukrayna konusunda farklı barış önerilerinin eşit olarak tartışılması, bir azınlık tarafından dikte edilmemesi gerektiğini ifade eden Lu, "ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli. Özellikle de diplomatik manevralarla köşeye itildiklerini düşünen Avrupa ülkeleri bu konudaki endişelerini dile getiriyorken." dedi.

'DESPOTÇA' POLİTİKA VURGUSU

Lu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya karşı "küstah" ve "despotça" bir politika uyguladığı değerlendirmesinde bulunarak, "Müttefiklerine bu şekilde davranması, açıkçası, Avrupa perspektifinden çok ürkütücü bir durum." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Washington yönetiminin yaklaşımına bakarak son yıllarda Çin ile ilişkilerinin neden kötüye gittiğini düşünmesi gerektiğini kaydeden Lu, şu şekilde konuştu:

Avrupalı dostlarımız Trump yönetiminin politikaları ile Çin hükümetinin politikalarını kıyaslarsa Çin'in diplomatik yaklaşımının barışa, dostluğa, iyi niyete ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olduğunu görecektir.

"ABD YALNIZCA RUSYA'YA YAKIN DURMUYOR, AYNI ZAMANDA ONU DESTEKLİYOR"

Lu, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından itibaren Avrupalıların Çin'i Rusya'ya yakın durmakla ve destek vermekle suçladığını hatırlatarak, "Hala Çin'in Rusya'ya yakın durduğunu düşünen var mı? Eğer öyle düşünüyorlarsa ABD'yi de suçlamaları gerek. ABD yalnızca Rusya'ya yakın durmuyor, aynı zamanda onu destekliyor." yorumunu yaptı.

Transatlantik ilişkilerinin mevcut durumunun Çin'e Avrupa ile ilişkilerini geliştirme fırsatı sağladığı görüşüne karşı çıkan Lu, şunları kaydetti: