Çin'in Sıçuan eyaletinde heyelan felaketi

AA

Çin'de dün sabah saatlerinde Yibin ilinin Cünlien ilçesine bağlı Cinping köyünde heyelan meydana geldi.

Meydana gelen heyelanın ardından bölgede yaşayan 360 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Heyelana ilişkin açıklama yerel yönetimden yapıldı.

28 KİŞİ HALEN KAYIP

Açıklamada, 10 evin toprak altında kaldığı heyelanda kurtarma ekiplerinin 1 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 28 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarma ekipleri dün iki kişiyi toprak altından yaralı çıkarmıştı. Yaralıların Cünlien ilçesinde hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

YENİ TOPAK KAYMALARINA KARŞI UYARI

Başbakan Yardımcısı Liu Guocong, ilçeye giderek yaralıları ziyaret ederken kurtarma ekiplerine can kaybını en aza indirmek için çaba göstermeleri, kamuyu zamanında ve açık şekilde bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.

Liu, kurtarma ekiplerinden bölgede ortaya çıkabilecek yeni toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları ve bilimsel risk değerlendirmesiyle hareket etmelerini istedi.

10 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Son 10 günde yoğun yağış olan bölgede yamaçlardaki toprak kütlesinin ağırlaşmasının heyelana sebep olduğu tahmin ediliyor.

Heyelanın 1,2 kilometre mesafede 100 bin metreküp hacminde toprak yığını oluşturduğu aktarıldı.

Köyün yamacında kurulduğu dağın tepesinden kopan kütle aşağı sürüklenmiş, 10 ev toprak altında kalmıştı.