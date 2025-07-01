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Çin'in Xianfeng kentini sel vurdu: 18 bin kişi tahliye edildi

Xianfeng kentinde meydana gelen sel sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı, 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Henan eyaletinde ise sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

İHA İHA
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Çin'in Xianfeng kentini sel vurdu: 18 bin kişi tahliye edildi

Çin'in Xianfeng kentinde etkili olan şiddetli yağış, sele yol açtı.

Yerleşim yerleri sular altında kalırken, araçlar sel suyuna gömüldü.

18 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Otobüs seferleri durduruldu, okullarda eğitime ara verildi.

Yetkililer 18 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

HENAN'DA 3 CAN KAYBI

Henan eyaletinin merkezinde ise dün meydana gelen selde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin kaybolduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta ise Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang'da 4 gün içinde iki kez sel felaketi yaşanmıştı.

Haziran ayının ortalamasının iki katı yağış alan Rongjiang'da sel nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

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