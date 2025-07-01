Çin'in Xianfeng kentini sel vurdu: 18 bin kişi tahliye edildi Xianfeng kentinde meydana gelen sel sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı, 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Henan eyaletinde ise sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.