Çinli bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü yeniden oluşturuldu

DHA

Çinli bilim insanları, çok konuşulacak bir çalışmaya imza attı..

Yaşanan gelişmede, bilim insanları, üç boyutlu teknoloji kullanarak 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzünü yeniden oluşturdu.

YÜZ, DİJİTAL ORTAMDA CANLANDIRILDI

Dijital ortamda canlandırılan yüzde, yuvarlak hatlar, dar göz çizgisi, düz burun yapısı dikkat çekti.

GELECEKTEKİ ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMALAR İÇİN KRİTİK BİR REFERANS

'Journal of Archaeological Science' dergisinde yayınlanan araştırma, erken dönem insan fizyolojisi ve Çin'in güneyinde yüz hatlarının evrimine dair ipuçları sunuyor.

Uzmanlar, bu çalışmanın gelecekteki antropolojik araştırmalar için kritik bir referans oluşturduğunu vurguladı.