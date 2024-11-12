Çinliler, Bayraktar TB2'den kopyaladığı İHA'yı görücüye çıkardı

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Türk savunma sanayiindeki 20 yıllık atılım, dünyanın gıpta ile baktığı yerli ve milli araçları ortaya çıkardı.

Özellikle milli firmalar tarafından üretilen İHA ve SİHA'ların dünyanın değişik yerlerinde kendini başarıyla ispat etmesiyle Türk insansız hava araçları adeta bir marka haline geldi.

Öyle ki havacılık sektörüne yönelik global yayın organı FlightGlobal adına Counterpoint Market Intelligence'ın 2023 faaliyetleri doğrultusunda sektörün en büyük 100 şirketine yönelik yaptığı derlemede, Türkiye'den iki firma kendine yer buldu.

İHA VE SİHA'DA TÜRKİYE DÜNYA MARKASI OLDU

Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu listede ilk 50 arasına girerek bir kez daha Türkiye'nin bu alandaki ilerleyişini gözler önüne serdi.

Bu başarıları dünyanın yakından takip ettiğini açıkça ortaya koyan bir gelişme daha yaşandı.

Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarından Karabağ Savaşı'na, Libya'dan Etiyopya, Fas, Tunus, Nijer, Togo gibi Afrika ülkelerinin teröre karşı kullanımında kendini birçok alanda ispatlayan Baykar'ın en özel aracı Bayraktar TB2, alanın en bilinen ismi oldu.

ÇİNLİLER TB2'Yİ KOPYALADI

Dünya markalarını kopyalamasıyla bilinen Çin de boş durmadı.

TB2'yi koyalayan Çinli bir firma, neredeyse bir bir TB2'ye benzeyen XY-I İHA'sını görücüye çıkardı.

'Çakma' TB2 olan Çinli XY-I İHA, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.