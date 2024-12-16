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Haber Merkezi

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasıyla dünya büyük bir trajediye de şahitlik etti.

Zulüm rejiminin hapishanelerde muhaliflere uyguladığı muamele adeta kan dondurdu.

Özellikle Sednaya Cezaevi'nden gelen görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

Bu süreçte Sednaya gibi ülkedeki diğer cezaevlerinden de benzer görüntüler çıktı.

Rejimin devrilmesinden sonra Suriye'ye akın eden gazetecilerden biri de CNN International muhabiri Clarissa Ward oldu.

Ward, Suriye'de bir cezaevinde yaptığı haberle gündeme oturdu.

CNN EKİBİNİN SURİYE'DEKİ SKANDAL HABERİ

Boşaltılmış bir cezaevinde ABD'li gazeteci Austin Tice'tan iz bulma umuduyla inceleme yapan Ward ve ekip arkadaşları kilitli bir hücrede battaniye altına gizlenmiş bir tutukluya ulaştı.

Olayı olabildiğince ajite eden Ward ve ekibi, yıllarca Esad rejiminin tutuklusu olarak işkence gören bir Suriyeli bulduklarını dünyaya ilan etti.

Olaya ilişkin görüntüler dünyanın gündemine otururken bulunan şahsın temiz giyimi, sağlıklı görünümü ve tavırları dikkat çekti.

TEYİT KURULUŞU ARAŞTIRDI

Soru işaretleri artınca şahsın verdiği isim ve bilgiler üzerine, Suriye'deki bir araştırma-teyit kuruluğu Verify-Sy çalışmaya başladı.

Verify-Sy'ın araştırması gerçeğin CNN'in aktardığından çok başka olduğunu ortaya çıkardı.

Buna göre adının Adel Gharbal olduğunu söyleyen şahıs için aramalar sonuç vermedi.

Humus'tan geldiğini iddia eden ve lehçesi bu iddiayı destekleyen Gharbal, şehirde daha fazla soruşturmaya yol açtı.

REJİM İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI

Şahsın gerçek adının Salama Mohammad Salama olduğu belirlendi.

"Abu Hamza" olarak bilinen Salama'nın, Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nda teğmen olduğu kesinleşti.

Humus'ta Al-Bayyada mahallesinin sakinleri, buradaki kontrol noktasında sık sık görevli olarak gördükleri Abu Hamza hakkında olumsuz bilgiler verdi.

HIRSIZLIK, GASP, KEYFİ TUTUKLAMA, MUHBİRLİĞE ZORLAMA

Abu Hamza'nın Humus'taki birkaç güvenlik kontrol noktasını yönettiği ve hırsızlık, gasp ve sakinleri muhbir olmaya zorlama işlerine karıştığı ortaya çıktı.

ÜSTLERİYLE GASPTAN PAY ALMA KAVGASINDA TUTUKLANDI

Yerel halka göre, bir aydan az süren son tutukluluğunun nedeni ise halkın gasp edilmesinden sonra, elde edilen paranın daha üst düzey bir subayla anlaşmazlığa yol açmasıydı.

Edinilen bilgiye göre Abu Hamza, üstleriyle anlaşmazlığa düşünce tutuklandı.

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SİVİL KATLİAMI, İŞKENCE... KARANLIK BİR GEÇMİŞİ VAR

Araştırma sonuçlarına göre Abu Hamza 2014'te Humus'ta birçok cephede askeri operasyonlara katıldı, sivilleri öldürdü ve şehirdeki çok sayıda genci sebepsiz yere veya uydurma suçlamalarla gözaltına alıp işkence etmekten sorumluydu.

Birçoğu sadece rüşvet vermeyi reddettikleri, işbirliğini reddettikleri veya hatta görünüşleri gibi keyfi nedenlerle Hamza tarafından hedef alındı.

Verify-Sy bu bilgilere kurbanların ve eski tutukluların aileleri ile görüşmelerinde ulaştı.

Geçmişini silmek için numarasını değişen, sosyal medya hesaplarını kapatan Abu Hamza'nın akıbeti hakkında henüz bilgi edinilemezken CNN'in bu duruma bilerek mi düştüğü yoksa Hamza'nın oyununa mı geldiği tartışma konusu.