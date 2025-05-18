Conscience'da görevli 5 Türk mürettebat, Türkiye'ye gelecek

İHA

Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması amacıyla, dünyanın dört bir yanından sivil kampanyalar ve insani inisiyatiflerin desteğiyle oluşturulan, güvenlik gerekçesiyle rotası ve kimliği gizli tutulan FFC yardım gemisi, yaklaşık 2 hafta önce yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının hedefi oldu.

Gerçekleştirilen saldırı sonucu geminin gövdesinde ciddi hasar meydana gelirken, ön bölümünde (pruvada) yangın çıktı. Koalisyon tarafından organize edilen bu insani yardım seferi, saldırıyla birlikte ağır bir tehdit altına girmiş oldu.

GEMİNİN TÜRK MÜRETTEBATI TÜRKİYE'YE GELECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı "Conscience" adlı gemide mürettebat olarak görev yapan beş Türk vatandaşı bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye dönecek. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bu dönüşle birlikte gemide bulunan tüm Türk vatandaşlarının Malta’dan Türkiye’ye transferi tamamlanmış olacak.