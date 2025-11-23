Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 17:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Johannesburg'dan ayrıldı.
  • Johannesburg'daki diplomatik temaslarını tamamladı.
  • Uğurlamada Güney Afrika'dan yetkililer ve Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika'nın Johannesburg kentine geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki diplomatik temaslarını tamamladı. 

TÜRKİYE'YE HAREKET ETTİ 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Johannesburg'dan ayrıldı.

