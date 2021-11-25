Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Nahyan'ın görüşmesi dünya basınında

Ankara'da yapılan zirveyi aktaran medya kuruluşları, iki ülke arasında imzalanan iş birliği anlaşmalarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan, Ankara'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

EL NAHYAN'IN TÜRKİYE ZİYARETİ

BAE basınından The National News, El Nahyan'ın ziyareti sırasında, Türkiye'de yatırımlar için 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldığını belirtti.

Fonun; enerji, sağlık ve gıda dahil olmak üzere stratejik alanlara odaklanacağı, ayrıca çok sayıda mutabakat zaptının imzalandığına dikkat çekildi.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN BİR FIRSAT"

El Nahyan'ın "Bu ziyaret, ortak çıkarlarımıza hizmet edecek ve iki dost halkın yararına olacak şekilde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmenin yolları ele almak için bir fırsat sağlamıştır." şeklindeki görüşü paylaşıldı.





"EKONOMİK BÜYÜMEYE ODAKLANIYORUZ"

BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan El Cabir'in de iki ülkenin bölgedeki en dinamik ekonomilerden ikisine ev sahipliği yaptığını söylediği aktarıldı.

El Cabir'in, "Şeyh Muhammed'in ziyaretinin temel amacı, ticareti, iş ortaklıklarını ve yatırımları geliştirerek ekonomik değer oluşturmaktır. İki ülke de ekonomik büyümeye odaklanıyor ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmanın anahtarının ekonomik ilerleme olduğuna inanıyor." ifadelerine yer verildi.

"BAE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BÖLGESEL TİCARET ORTAĞI"

Türkiye ve BAE'nin açık ve kapsayıcı ekonomilere sahip olduğunun altını çizen El Cabir, "BAE, Türkiye'nin en büyük bölgesel ticaret ortağıdır." dedi.





"ERDOĞAN İLE VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIM"

Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilerin geliştiğini yazan El Cezire, iki ülkenin finansal iş birliği anlaşmaları imzaladığını okurlarına duyurdu.

Görüşmelerin ardından Veliaht Prens El Nahyan'ın, Türkiye ile BAE arasındaki bağları güçlendirme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “verimli” görüşmeler yaptığını söylediği belirtildi.

El Nahyan, değerlendirmesinin devamında, "İki halka fayda sağlayacak yeni iş birliği fırsatlarını keşfetmeyi ve karşılıklı kalkınma hedeflerimizi ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.



