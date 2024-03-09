Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'na katıldı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğe dikkati çekti. Türkiye Cumhurbaşkanı, 'one minute' çıkışını hatırlattı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Gazze saldırılarına ve Türkiye'nin Filistin davasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Türkiye, Filistin davası için samimi mücadele veriyor"

"Türkiye, Filistin davası için samimi mücadele veriyor." diyen Erdoğan, "Filistin davasına en üst düzeyde sahip çıkan ülke, tartışmasız şekilde Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Filistinlilerin, Türkiye'nin Filistin davası için verdiği mücadelenin şahitleri olduğunu kaydetti.

'One minute' hatırlatması: Bugün de aynı yerdeyim

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Her kim 'Hiçbir şey yapmadılar' diye eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir. Böyle bir cümle kurmak, her şeyden önce aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan, 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı 'one minute' diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır.



Genel Başkan olarak ABD'ye yaptığım ziyarette onlara 'Hamas bir direniş örgütüdür' dedim. Kimse bize Hamas için 'terör örgütü' ifadesini kullandıramaz. Türkiye, Hamas'ın liderleriyle her şeyi konuşup, onların arkasında dimdik duran bir ülkedir.

"Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz"

Konuşmasına öğrencilerle ilgili ifadeleriyle başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

Vakfımız, kökü derinlere inen ulu bir çınar misali ilim ve hikmet yolcularını kuşatmaya devam ediyor.



Nebevi ahlakla kuşanmış gençler yetiştirmek için yarım asırdan fazla süredir fedakarca çalışıyor.



Minnet borcumuzu, vakfımızı çok daha ileriye taşıyarak ödeyeceğiz. Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. Ortaöğretimden başlayarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olacağız.

"Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Yeter ki sizler davasına sadık kuşakların yetişmesi için çaba gösterin. Gerisi sadece bir zaman meselesidir." dedi.

Erdoğan, samimi olmaya devam ettikleri sürece önlerini kimsenin kesemeyeceğini vurguladı.

"En güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız"

Yaklaşan Ramazan ayına işaret eden Erdoğan, "Pazarı pazartesiye bağlayan gece ilk sahurumuza kalkacağız. Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dikkati çeken Erdoğan, pek çok coğrafyada ciddi insani krizin yaşandığını söyledi.

"İsrail terör devleti"

Terör devleti olan İsrail'in, Batı'nın desteğiyle hareket ettiğini anlatan Erdoğan, Filistinlilere yönelik soykırım işlendiğini söyledi.

Erdoğan, "32 binden fazla Filistinli şehit oldu. İki milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı." ifadesini kullandı. Erdoğan, yardım bekleyenlerin bile öldürüldüğünü hatırlattı.

"Bir kağıt parçasına dönüştüğüne şahitlik ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yanındakilerin hesap vermesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı ve ekledi:

Mesele Filistinli çocukların, kadınların yaşam hakkı olunca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin nasıl sadece bir kağıt parçasına dönüştüğüne hep beraber şahitlik ettik.

"İslam dünyası bekleneni yapamadı"

Erdoğan, 2 milyar nüfuslu İslam dünyasının birlikte hareket etme noktasında sıkıntı yaşadığını, Filistin konusunda bekleneni yapamadığına dikkati çekti.

Hamas'ın terör örgütü olarak gösterilme çabalarına açıkça itiraz ettiklerini belirten Erdoğan, söz konusu oluşum için "topraklarını savunan Filistinli mücahitler" ifadesini kullandı.