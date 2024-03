ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Gazze saldırılarına ve Türkiye'nin Filistin davasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Türkiye, Filistin davası için samimi mücadele veriyor"

"Türkiye, Filistin davası için samimi mücadele veriyor." diyen Erdoğan, "Filistin davasına en üst düzeyde sahip çıkan ülke, tartışmasız şekilde Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Filistinlilerin, Türkiye'nin Filistin davası için verdiği mücadelenin şahitleri olduğunu kaydetti.

'One minute' hatırlatması: Bugün de aynı yerdeyim

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Her kim 'Hiçbir şey yapmadılar' diye eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir. Böyle bir cümle kurmak, her şeyden önce aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan, 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı 'one minute' diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır.



Genel Başkan olarak ABD'ye yaptığım ziyarette onlara 'Hamas bir direniş örgütüdür' dedim. Kimse bize Hamas için 'terör örgütü' ifadesini kullandıramaz. Türkiye, Hamas'ın liderleriyle her şeyi konuşup, onların arkasında dimdik duran bir ülkedir.