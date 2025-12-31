Abone ol: Google News

Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 17 kişi öldü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 31.12.2025 02:32
  • Nijerya'nın Jigawa eyaletinde kamyon ve üç aracın karıştığı kazada 17 kişi öldü.
  • Çok sayıda yaralı olduğu ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
  • Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Batı Afrika Nijerya'da Ulusal Yol Güvenliği Jigawa Eyaleti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Jigawa eyaletinin Dutse-Kwanar Huguma kara yolunda kamyon ile karşı yönden gelen 3 aracın çarpıştığı belirtildi.

17 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu aktarılan açıklamada ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

