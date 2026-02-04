Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile buluştu.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Türkiye Cumhuriyeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.

Türkiye ile Mısır arasında imzalanan diğer anlaşmalar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması

- Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır İlaç Otoritesi Arasında İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemesi Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Muhtırası

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığının Ortak Bakanlık Bildirisi

- Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanlığı Arasında Sosyal Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

"TÜRK FİRMALARININ MISIR'DAKİ YATIRIMLARI 4 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

İki ülke arasında ekonomi alanında iş birliğini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son üç yıldır 8-9 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmini 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.Türk firmalarının Mısır’daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasından ziyadesiyle memnunuz.

Bugün iş insanlarımızla bir araya geleceğimiz iş forumunda karşılıklı yatırım ve işbirliği imkânlarını ele alacağız. Enerji ve ulaştırma alanlarında da ortak projeler geliştirmek istiyoruz.

Burada şunu da büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır; geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist ülkelerimizde karşılıklı olarak misafir edilmiştir. Temennimiz bunun önümüzdeki dönemde iki katına çıkmasıdır." ifadelerini kullandı.

"KAHİRE'DE BULUNMAKTAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUM"

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgede yaşanan son gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sisi, heyetlerimizin kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.



İlk toplantısını 2024 yılı Eylül ayında Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle Kahire’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.



Şahsıma ve heyetime gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Sayın Sisi’ye ve bizleri büyük bir muhabbetle karşılayan Mısırlı kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum.

"MISIR HALKI TÜRK KÜLTÜRÜNE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR"

Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin’le birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi ile belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.



Bakınız, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısından bu yana yaklaşık 16 ayı geride bıraktık. Bu dönemde çeşitli vesilelerle Mısır’ı iki kez ziyaret ettim. Dışişleri Bakanlarımız ise yedi defa bir araya geldiler.



Diğer bakanlarımız ve üst düzey zevatımızı ekleyince karşılıklı ziyaret sayısı 50’ye yaklaşıyor. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ve muhtelif belgelerle inşallah ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştiriyoruz. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz.

GAZZE'DE SON DURUM

Aziz kardeşlerim, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz; ikili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyir ve sefer serbestisi ile deniz güvenliği alanlarında iş birliğimizi artırmak arzusundayız. Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.



Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze’deki insani dram hâlen devam ediyor. 11 Ekim’den bu yana 500’ün üzerinde Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti; geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu.



Şarm eş-Şeyh Deklarasyonu’nu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Gazze’de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır’la birlikte çalışıyoruz; inşallah bunu da devam ettireceğiz.



İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze’nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle Gazze’ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri iş birliği için Mısır makamlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

"BÖLGESEL KONULARA DA DEĞİNDİK"

Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya’da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Mısır’la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor; Libyalıların önderlik ve sahipliğinde yürütülecek süreçleri desteklemek noktasında fikir birliği içindeyiz.



Sudan’da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan, İsrail’in Somaliland’i tanıma kararını kabul etmiyoruz. Somali Federal Cumhuriyeti’nin ve Somaliland bölgesinin geleceğine yönelik adımların, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde atılması gerekiyor.

"SURİYE'DEKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN DESTEKÇİYİZ"