Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gidecek

Taşkent yönetimiyle ikili ilişkileri geliştirmek isteyen Türkiye'den kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.

29-30 Mart tarihlerindeki ziyaret, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine düzenlenecek.

ÖZBEKİSTAN PROGRAMI

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin ayrıntıları paylaşan İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'nın da yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in başkanlıklarındaki toplantıya Taşkent ev sahipliği yapacak. İlgili bakanlar da toplantıda hazır bulunacak.

STRATEJİK ORTAKLIK GELİŞTİRİLECEK

Söz konusu zirvede stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulacak.

ANLAŞMA VE MUTABAKAT METİNLERİ İMZALANACAK

Konsey Toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor.