Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanıyor

REUTERS

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor...

16 Mart tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını açıklamış ve müttefik olarak iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inandığını belirtmişti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Bu umut verici görüşmenin ardından, ikilinin yüz yüze görüşeceğini öne sürdü.

Bloomberg News'in haberine göre, bu görüşme için iki ülke arasında hummalı çalışmalar yürütülüyor.

OLASI TARİH NİSAN SONU

Haberde yer alan bilgilere göre görüşmenin, nisan ayının sonuna doğru Beyaz Saray'da gerçekleşmesi ön görülüyor.

"BÖLGE İSTİKRARI İÇİN KRİTİK BİR GÖRÜŞME"

Bloomberg News'da yer alan ve konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırılan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini bölgenin istikrarı açısından kritik olarak gördüğü ifade edildi.