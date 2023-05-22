Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ın tavrı dünya basınında Ata İttifakı'nın adayı Oğan'ın Erdoğan'a destek açıklaması geniş yankı uyandırdı.

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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turla ilgili kararını verdi.

Oğan, düzenlediği basın toplantısında, istişareler sonucu Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

Türkiye'deki seçim sürecini yakından izleyen dünya basını, kararı son dakika notuyla okurlarına aktardı.

Al Jazeera: Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi

Katar merkezli Al Jazeera, "Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan'ı onayladı" başlığını kullandı.

İlk turda üçüncü olan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamada görevdeki mevcut Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğini söylediği belirtildi.

Associated Press: Oğan'dan destek aldı

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, "Erdoğan, seçimlerin ikinci turu için üçüncü sıradaki aday Oğan'dan destek aldı." dedi. Haberde şu notlara yer verildi:

Üçüncü sırada yer alan aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmen onayladı.



Erdoğan'a verdiği destek, cuma günü Türk liderle İstanbul'da yaptığı sürpriz görüşmeden günler sonra geldi. 1 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Al Arabiya: Zaferin anahtarı elinde

Eski akademisyen Oğan'ın basın toplantısını aktaran Dubai merkezli Al Arabiya, seçim sürecine ilişkin ayrıntılara yer verdi.

İkinci tura kalamayan Oğan'ın, "zaferin anahtarını elinde tutuyor olabileceği" görüşü paylaşıldı.

Bloomberg: Erdoğan'ın şansı arttı

ABD'den Bloomberg, "Erdoğan ikinci turda elenen rakibinin desteğini kazandı." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'taki ilk turda kazanmayı az bir farkla kaçırdığı anımsatılarak şöyle denildi:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milliyetçi rakibinin desteğini alarak pazar günkü ikinci turda 20 yıllık iktidarını uzatma şansını artırdı.

Deutsche Welle: Erdoğan'ı destekliyor

Okurlarına son dakika olarak bilgilendirme notu aktaran Almanya merkezli Deutsche Welle, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü sıradaki milliyetçi Sinan Oğan, önemli ikinci tur öncesinde görevdeki Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor." ifadesini kullandı.

Çin devlet televizyonu CGTN ve ABD merkezli haber kanalı ABC'nin haberinde de söz konusu detaylar yayınlandı.