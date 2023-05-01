Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim afişleri, Almanya'yı rahatsız etti Alman gazetesi, Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı afişleri gündeme getirdi. Ülkedeki aktivistlerin, Türkiye seçimlerini hedef alan ifadeleri dikkat çekti.

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında da sandıklar kuruldu.

Almanya, 1 milyon 501 bin 152 ile yurt dışında en çok kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkelerin başında geliyor.

Almanya'da gündem Türkiye seçimleri

Seçim çalışmalarını Almanya'da da sürdüren AK Parti'nin sokaklara astığı afişler, söz konusu Avrupa ülkesinde rahatsızlığa neden oldu.

Alman basınından Bild gazetesi, "Erdoğan'ın afişleri Almanya sokaklarında" başlıklı haberinde gelişmeyi okurlarıyla paylaştı:

Erdoğan'ın afişleri konuşuluyor

Nürnberg'deki Erdoğan afişleri şimdilerde ortalığı karıştırıyor. 'Doğru Zaman, Doğru Adam' sözleriyle süslenmiş gülümseyen bir Erdoğan.



Afişler, Türk kökenli birçok kişinin yaşadığı St. Peter de dahil olmak üzere Nürnberg'in çeşitli semtlerine asıldı. Ana tren istasyonunun hemen yakınında da Erdoğan'ın partisinin posterleri asılı.

"Türkiye seçimlerinin afişleri Almanya'da asılıyor"

Nürnberg Belediyesi'nin, konuya ilişkin, "Seçim kampanyası nedeniyle, 22 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar özel bir kullanım kapsamında 25 afiş onaylandı." dediği belirtildi.

Söz konusu afişlere karşı çıkılan haberde şöyle denildi:

Mesele şu: Türkiye seçimlerinin afişleri Almanya'da asılıyor. Yerel seçimler için bile son derece katı şartlar var.

"Sokaklarımızda yeri yok"

Afişlerden duyulan rahatsızlığa ilişkin bazı insan hakları aktivistlerinin "Böyle bir şeye kim izin verir?" diye sorduğu kaydedildi.

Aktivist Volker Beck, Bild'e yaptığı açıklamada, seçimleri hedef alan ifadelere imza attı: