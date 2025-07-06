Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Azerbaycan gerilimi ile ilgili sözleri dış basında

Rusya ile Azerbaycan arasında son dönemde gerilim yüksek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

DIŞ BASINDA GENİŞ YANKI BULDU

Rus medyası, Erdoğan’ın Rusya ile Azerbaycan arasında gerginliğe dair açıklamalarına geniş yer ayırdı.

TASS haber ajansı, açıklamaları "Erdoğan, Azerbaycan’ın Rusya ile gerginliği artırmak istemediğini söyledi" başlığıyla haberleştirdi.

HER İKİ TARAFI DA İTİDALE ÇAĞIRDI

Türkiye’nin iki ülke arasındaki durumu yakından takip ettiği vurgulanan haberde, Erdoğan’ın, Rusya ve Azerbaycan’ı itidal göstermeye çağırdığına dikkat çekildi.

RİA ajansının haberinde ise Erdoğan’ın Rusya-Azerbaycan ilişkilerindeki gerginliği yorumladığı aktarılarak, "Erdoğan, Türkiye'nin hem Azerbaycan hem de Rusya ile derin diplomatik ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu, durumu dikkatle takip ettiklerini ve her iki tarafı da itidale çağırdıklarını vurguladı." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE KAFKASYA'DA YENİ ÇATIŞMA İSTEMİYOR"

Kommersant gazetesi de "Erdoğan: Azerbaycan Rusya ile gerginliği tırmandırmak istemiyor" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye’nin Kafkasya bölgesinde yeni bir çatışmanın yaşanmasını istemediğini kaydetti.

Haberde, "Erdoğan’ın iki ülke arasında yaşanan olayların üzücü olduğu ve bunların ikili ilişkilere telafisi olmayan zarar vermeyeceği umudunu paylaştığı" belirtildi.

AZERBAYCAN'DA DA ÇOK KONUŞULDU

Azerbaycan basını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Azerbaycan gerilimine ilişkin açıklamalarına geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gerginliği yakından takip ettiklerini ifade ederek, her iki ülkeye de itidal çağrısında bulunması, Azerbaycan’da resmi ajanslar ve televizyon kanalları tarafından öne çıkarıldı.

DAYANIŞMA VURGUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) haberi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hankendi’de Azerbaycan’la dayanışmayı bir kez daha gösterdik” başlığıyla duyurdu.

Haberde, Erdoğan’ın, Türkiye’nin Azerbaycan’la dayanışmasının altını çizdiğine işaret edilerek, Rusya ile Azerbaycan'a itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.

"TAMİRİ İMKANSIZ HASARA NEDEN OLMAMALI"

APA Haber Ajansı, “Erdoğan, Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı” başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik dili ön plana çıkararak, yaşanan gelişmelerin makul ve yapıcı bir zeminde çözülmesi gerektiğine dair ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca Erdoğan’ın, "Yaşanan talihsiz hadiselerin Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde tamiri imkansız hasara neden olmaması en büyük arzumuzdur" sözleri öne çıkarıldı.

İKİLİ GÖRÜŞMEDE KONU GÜNDEME GELDİ

Report Haber Ajansı ise açıklamaları, “Erdoğan: Azerbaycan ve Rusya, bu sorunun üstesinden gelebilecek iki dost ülkedir” başlığıyla duyurdu.

Haberde, Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki görüşmede konunun gündeme geldiği, Erdoğan'ın, Aliyev’in meseleye dikkatli ve temkinli bir yaklaşım sergilediğini gazetecilere aktardığı kaydedildi.

Erdoğan’ın açıklamalarına Azerbaycan televizyon kanallarının haber bültenlerinde de yer verildi.

AZERBAYCAN-RUSYA GERGİNLİĞİ

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemiş ancak bu talep karşılık görmemişti.

Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırmış, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlere katılmamıştı.

RUS BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞRILDI

Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmış ve 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Azerbaycan'ın tepkisi dile getirilmiş, konunun ivedilikle araştırılması, şiddet olaylarına karışan tüm kişilerle ilgili cezai işlem uygulanması yönündeki beklenti iletilmişti.

RUSYA'YA AİT HABER AJANSINA BASKIN

Rusya'ya ait haber ajansı Sputnik'in Bakü Ofisi'ne Azerbaycan polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan Sputnik'in 2 çalışanının, aynı zamanda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) mensubu olduğu öne sürülmüştü.