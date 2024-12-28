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Haber Merkezi

Suriye’de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması, rejimin baskı ve zulmüyle bir iç savaşa dönüştü.

13 boyunca Beşar Esad'ın zulmüne uğrayan Suriye halkı, güvenli bir liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığındı.

Esad zulmüne karşı, halka ve muhaliflere destek veren Türkiye, 8 Aralık tarihinde gerçekleşen halk devriminin ardından da ellerini Suriye halkından çekmedi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNE TAM DESTEK

Esad rejiminin yıktığı Suriye yeni yönetimle beraber yeniden inşa sürecine girerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz" cümleleriyle bir kez daha gönüllere taht kurmuştu.

Eğitimden ekonomiye kadar birçok alanda verilecek desteklerin açıklanmasının ardından Suriyeliler, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlıklarını dile getirmişti.

ERDOĞAN SEVGİSİ SİGARAYI BIRAKTIRDI

Ekip Haber Genel Yayın Yönetmeni Yakup Köse’nin Şam'da gerçekleştirdiği bir röportaj d Suriyelilerin, Erdoğan sevgisini gözler önüne serdi.

Suriye'deki süreci aktarmak için Emevi Camii yakınlarında bir Suriyeli ile konuşan Köse, röportaj sırasında sigara içen kişiye “Erdoğan sigara içenleri sevmiyor.” dedi.

"BU SAATTEN SONRA İÇMEYECEĞİM"

Bu sözleri duyan Suriyeli vatandaş ise gülümseten bir cevap verdi.

Önce elindeki sigarayı söndüren Suriyeli, yüzünde sıcak bir gülümsemeyle “Bu saatten sonra içmeyeceğim.” diyerek söz verdi.