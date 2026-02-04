Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti Arap basınında geniş yankı buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunda...

Türkiye’nin Orta Doğu ile diplomatik temasları ivme kazanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı burada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelirken iki ülke arasında birtakım anlaşmalar imzalandı.

İki lider arasındaki görüşme, Orta Doğu ve Arap medyasının manşetlerinin ana gündem maddesi oldu.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberlerde; Türkiye’nin bölgesel güvenlik, diplomasi ve ekonomik iş birliğinde yön belirleyen bir ülke konumuna yükseldiği yazıldı.

Ayrıca haberlerde, Ankara'nın stratejik liderliğinden övgü dolu sözlerle bahsedildi.

"BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN KİLİT"

Bölgenin en etkili İngilizce yayın organlarından Arab News, Türkiye’nin jeopolitik konumunu merkeze alan bir analiz yayınladı.

Analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye–Suudi Arabistan ilişkilerini "bölgesel istikrar için kilit önemde" olarak tanımladığı vurgulandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA GELİŞEN İLİŞKİLER

Suudi Arabistan’ın köklü gazetelerinden Okaz, ziyaretin ekonomik boyutunu ve Türk şirketlerinin sahadaki başarısını ele aldı.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla büyüdüğü belirtilen haberde, Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren bin 473 Türk şirketinin yatırımlarının 2 milyar doları aştığı bilgisine yer verildi.

"İKİ ÜLKE BÖLGENİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR"

Şarkul Awsat, Riyad ile Ankara arasındaki istişarelerin bölgesel istikrarın korunmasına yönelik olduğunu belirtti.

Gazete, Ankara ve Riyad’ın bölgesel tehditlere karşı ortak bir güvenlik kalkanı oluşturma çabasına odaklandı.

Haberde, "Türkiye ve Suudi Arabistan zirvesi, sadece diplomatik bir temas değil, bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir hamledir. İki ülke, umut vadeden iş birliği fırsatlarıyla bölgenin geleceğini şekillendirmektedir." denildi.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER MASADAYDI

Katar merkezli Al Jazeera, görüşmelerin küresel boyutuna ve geleceğin teknolojilerine yapılan yatırımlara dikkat çekti.

İki liderin görüşmede bu konuyu ayrıca ele aldığını yazan gazete, "Görüşmelerde sadece bugünün sorunları değil, geleceğin projeleri de masadaydı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerini içeren anlaşmalar, Ankara’nın enerji diplomasisindeki etkin rolünü bir kez daha kanıtlamıştır." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Riyad gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya genelindeki diplomatik etkisine parmak bastı.

Gazete, Veliaht Prens’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini ve farklı ülkelerden liderlerle temasların sürdüğünü yazdı.

RESMİ KARŞILAMA DA GÜNDEMDE

Saudi Gazette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad’daki El-Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşılandığını ve iki ülke arasında resmi görüşmeler yapıldığını aktarırken Al Madina gazetesi, Türkiye–Suudi Arabistan ilişkilerini siyasi, askeri ve ekonomik ufuklarıyla ele aldı.

"TİCARET HACMİ 8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Al Bilad Daily de ekonomik tarafı ele alan gazeteler arasında yer aldı.

Gazete, Ankara ile Riyad arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını vurgularken iki ülkenin iş birliği alanlarını ve gelecek vadeden fırsatları masaya yatırdığını kaydetti.