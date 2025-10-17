Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük 17'nci ekonomisiyiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını İstanbul'da sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camii'ne geçti.

TÜRKİYE-AFRİKA İŞ FORUMU'NA KATILDI

Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'na katılmak üzere camiden ayrıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ve küresel meselelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

KURUMLARI TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve ilgili tüm kurumları tebrik etti.

İlk olarak 2016'da düzenlenen forumun, zaman içinde Afrika'nın dört bir yanından katılımcıların desteğiyle somut projelere dönüşen kararların alındığı bir platform haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Forumun hayırlı olmasını, yeni iş birliklerine zemin oluşturmasını canıgönülden temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

"KÜRESEL EKONOMİDE RİSKLER ARTTI"

Küresel ticarette belirsizlik ve risklerin arttığı bir dönemde forumun önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti.

İki gün süresince gerçekleştirilen toplantılarda tarım, gıda, tekstil, enerji, madencilik ve sağlık gibi konularda çok kıymetli değerlendirmeler paylaşıldı. Afrika'nın farklı ülkelerinden İstanbul'umuza teşrif eden misafirlerimiz, ülkelerindeki yatırım ortamını ve ticari imkanlarını hem diğer katılımcılara hem de Türk iş dünyasına anlatma fırsatı buldu.

Forumun sonucunda ticari ilişkilerin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Burada yeni dostlukların kurulmasını, yeni işbirliklerinin oluşmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kapısının yatırımcılara ardına kadar açık olduğunu belirtti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK 17'NCİ ÜLKESİYİZ"

Milli gelirin 1.5 trilyon dolar sınırına getirildiğini ifade eden Erdoğan, "Dünyanın en büyük 17'nci ülkesiyiz. Bu sene satın alma paritesinde inşallah 11'inci sıraya yükseleceğiz. 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüme kaydettik. 2024 yılında kişi başı gelir 14 bin 751 dolara ulaştı. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz buraya dikkat edin, 27 milyar dolardı, bugün 189.7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyona, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye milli gelire göre dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biridir. Nerede olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak için koşturuyoruz." dedi.

"GAZZE'DE 2 YIL BOYUNCA SOYKIRIM YAŞANDI"

Erdoğan, "İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu. 170 bini aşkın kardeşimiz yaralandı, 20 binden fazla çocuk öldü. Enkazların altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimse bilmiyor. 2 yıl boyunca soykırım yaşandı, sözde medeni dünya buna engel olamadı, doğru düzgün tepki gösteremedi. Soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti." dedi.

"BİLGİ BİRİKİMİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞMANIN GAYRETİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla gelişen yatırım ortamıyla üç kıtanın tam merkezindeki coğrafi konumuyla Türkiye'nin kapısı dünyanın farklı bölgelerinden her yatırımcıya, her girişimciye ardına kadar açıktır. Devletimizin ilgili tüm kurumları, ilgili bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanlığına bağlı yatırım ajansımız, ülkemize huzurla yatırım yapmak isteyen herkese gereken desteği vermeye hazırdır. Bunu buradaki tüm dostlarımızın çok iyi bilmesini rica ediyorum. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında sizler de şahit oldunuz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan, özellikle kimseye bir dayatmada bulunmadan, eşitlik, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri temelinde tecrübemizi, siyasi ve kültürel birikimimizi sizlerle samimiyetle paylaşmanın gayreti içerisindeyiz.

"GELECEK YIL TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİNİN DÖRDÜNCÜSÜNÜ TERTİPLEYECEĞİZ"

2005'i ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıtayla ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. O günden bu yana tam 20 sene geçti. Bu 20 yılda el ele, omuz omuza hepsinden öte gönül gönüle vererek ilişkilerimizi hayal dahi edilemeyecek noktalara getirdik. Türkiye-Afrika ilişkilerinin müşterek çabalarımızla stratejik ortaklık seviyesine ulaşmasından fevkalade memnunuz. Bu sene ayrıca ülkemizin Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünün 21. yılını idrak ediyoruz. Gelecek yıl Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinin dördüncüsünü tertipleyeceğiz. Hazırlıklarına başladığımız bu önemli zirvenin kıtanın kalkınmasına ve refahına yönelik gayretlerimizin yeni bir nişanesi olacağına inanıyorum.

"YÜZLERİMİZ VE RENKLERİMİZ FARKLI OLSA DA GÖZYAŞLARIMIZIN RENGİ AYNI"

Afrika kıtasıyla geçmişi 10. yüzyıla dayanan köklü bir muhabbete ve dostluğa sahibiz. Timbuktu'dan Harare'ye, Kahire'den Cape Town'a kadar pek çok şehirde bu dostluğun, kardeşliğin ve kaderdaşlığın silinmez izleri, hatıraları vardır. Sizlerin huzurunda büyük bir gururla söylüyorum, görev süresi boyunca kıtaya 50'nin üzerinde ziyaret gerçekleştirmiş bir siyasetçiyim. Uzun yıllar sonra 2011'de Mogadişu'ya giden ilk hükümet başkanıydım. En kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna kadar Afrika'nın dört bir yanındaki kardeşlerimin misafiri oldum. Bu ziyaretlerim vesilesiyle Mama Afrika'nın zengin kültürü ve soğukkanlı insanlarını yakından tanıma fırsatı buldum. Yüzlerimiz ve gözlerimizin renkleri farklı olsa da gözyaşlarımızın renginin aynı olduğunu Somali'den Sudan'a birçok yerde bizzat gördüm.

"AFRİKA'DA GİTTİĞİM HER ÜLKEDE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM"