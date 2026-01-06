Danimarka Başbakanı Frederiksen: ABD saldırırsa her şey durur

Venezuela başkentine düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini gözaltına alan ABD yönetimi, Danimarka'ya bağlı olan Grönland konusundaki taleplerini tekrar dillendirmeye başladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülke basınına yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.

"HER ŞEY DURUR, NATO DAHİL"

Frederiksen, Danimarka Krallığı çatısı altındaki iki özerk bölgeden biri olan Grönland'a karşı yaklaşımının en başından beri aynı olduğunu kaydederek, “Herkesin, en azından müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı duymasını bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın defalarca Grönland'ı istediğini dile getirmesi ciddiye alınmalı. Yalnız şunu da açıkça belirtmek isterim ki, eğer ABD bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Buna NATO ve 2’nci Dünya Savaşı'nın sonlanmasından bu yana sağlanan güvenlik de dahil.” ifadelerini kullandı.

"SAF DEĞİLİM"

Sınırlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğine inandığını söyleyen Frederiksen, “Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum.” diye konuştu.