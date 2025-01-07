Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

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ABD'de gündem Donald Trump'ın başkanlık süreci...

Donald Trump aralık ayından beri Kanada ve Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor.

GRÖNLAND'A GÖZ KOYDU

Trump 6 Ocak günü yaptığı açıklamada ünlü sloganını Grönland için kullanarak "Make Greenland Great Again, Grönland'ı yeniden büyük yapalım" dedi.

DANİMARKA'DAN TEPKİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gröndland ısrarı sonrası katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu.

"GRÖNLAND SATILIK DEĞİL"

Frederiksen, "Grönland satılık değil. Grönland, Grönlandlılara aittir." dedi.

Frederiksen ayrıca ABD'nin Danimarka'nın en yakın müttefiki olduğuna değinerek, "Herkes Grönland halkının kararına saygı duymalı." dedi.

TEHDİDİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Donald Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak tarihine kadar Grönland konusundaki söylemlerinin devam etmesi bekleniyor.

Trump’ın Grönland’a olan ilgisi, Panama Kanalı’nın kontrolünü ele geçirme tehdidi ve diğer iddialı dış politika açıklamalarıyla birlikte, ABD’nin uluslararası ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

TRUMP'IN OĞLU GRÖNLAND'DA

Donald Trump'ın oğlu Jr. Trump ise 7 Ocak günü Grönland'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Trump Jr., tepki çeken ziyareti hakkında, "Bu sadece uzun zamandır planladığım kişisel bir gezi" dedi.