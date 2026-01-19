Danimarka Grönland'a "önemli bir destek" birliği gönderiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a sahip olma söylemleri Avrupa'da gerginlik yaratınca bazı Avrupalı ülkeler, bir askeri savunma tatbikatına katılmak üzere adaya asker göndermişti.

Trump'ın konuda geri adım atmaması ve karşı tavır alan ülkelere ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından Danimarka ordusundan bir hamle geldi.

DANİMARKA GRÖNLAND'A "ÖNEMLİ BİR DESTEK" GÖNDERİYOR

Danimarka merkezli TV 2'ye bilgi veren Danimarka Silahı Kuvvetleri, yüksek sayıda askerden oluşan ve "önemli bir destek" olarak nitelendirilen bir Danimarkalı askeri birliğin Grönland'a yola çıktığını belirtti.

BİRLİĞİN YANINDA BİR DE GENERAL VAR

General Peter Boysen'in başında bulunacağı desteğin, bu akşam Grönland'ın Kangerlussuaq kentine varması bekleniyor.

TATBİKAT İÇİN ASKER GÖNDERİLMİŞTİ

Arktik Komutanlığı Başkanı Søren Andersen, Nuuk'a ve Kangerlussuaq'a yaklaşık 100'er asker ulaştırıldığını belirtmişti.

Askerler, ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları sonucunda hızlandırılan ve yoğunlaştırılan "Arktik Dayanıklılık" tatbikatını gerçekleştirecek.