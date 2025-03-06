Danimarka'da, 2026'da mektup dağıtımı yapılmayacak

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Danimarka'da mektup gönderimi yüzde 90 düştü.

Ülkede devlete ait posta hizmetleri şirketi PostNord, mektup gönderimi sayısının büyük oranda gerilemesi gerekçesiyle 2026 itibarıyla mektup dağıtımı yapmayacağını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, ülkede 2000 yılının başında yıllık 1,4 milyar olan mektup gönderimi, 2024'te 110 milyona kadar geriledi.

PostNord, yeni dönemde kargo gönderimine odaklanılacağı bilgisini paylaştı.

ŞİRKET MEKTUP GÖNDERİM HİZMETİNDEN KÂR ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Şirket, dijitalleşmenin ardından mektup gönderiminin azalması nedeniyle artık bu hizmetten kâr elde edilemediğini belirtiyor.

ÜLKEDE POSTA KUTULARI KALDIRILACAK

Mektup dağıtımını gelecek yıl bırakacağını açıklayan şirket, hazirandan itibaren posta kutularını kaldırmaya başlayacak.

400 YILLIK GELENEK SONA ERİYOR

PostNord'un bu kararı, 400 yıllık bir geleneğin de sonu anlamına geliyor.

1.500 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Öte yandan, şirketin mektup dağıtımını bırakmasıyla toplam 4 bin 600 çalışandan yaklaşık 1.500 kişinin işini kaybetmesi öngörülüyor.



