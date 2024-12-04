Danimarka'da yabancı bayrakların dalgalandırılmasını sınırlandıran yasada karar belli oldu

AA

Danimarka meclisi, 1 Ocak 2025'ten itibaren ülkedeki yabancı ülkelerin bayraklarının dalgalandırılmasını sınırlandıran yeni yasaya ilişkin kararını verdi.

Gelişmeye ilişkin detaylar The Local gazetesinde yer aldı.

Habere göre, Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın meclisten geçtiğini bildirdi.

"BAYRAK ASMA KURALLARINI YENİDEN DÜZENLEMESİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Hummelgaard, yeni gelişmeye ilişkin şöyle konuştu:

Meclisin, Danimarka'da genel bir kural olarak sadece ülke bayrağının dalgalandırılabilmesini sağlayacak şekilde bayrak asma kurallarını yeniden düzenlemesinden memnuniyet duyuyorum.

Danimarka bayrağının ülkedeki en önemli ulusal simge olduğunu vurgulayan Hummelgaard, "Bayrak, Danimarkalıları bir halk olarak birleştirir ve özel bir statüye sahip olmalıdır." değerlendirmesinde bulndu.

BAZI BAYRAKLAR KAPSAM DIŞI TUTULDU

Söz konusu yasal düzenlemede, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel veya uluslararası örgütlerin yanı sıra Finlandiya, Faroe Adaları, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç ve Almanya bayrakları kapsam dışında tutuldu.