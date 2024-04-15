Demokratlar, Joe Biden'ın Donald Trump'ı 2024 seçimlerinde yeneceğini düşünüyor Biden'ın kampanya ekibi, yaklaşan seçimlerde Trump'ı sandıkta mağlup edebileceklerine inandıklarını söyledi.

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Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, 5 Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde koltuğu Başkan Joe Biden'dan geri almayı hedefliyor.

Newsweek dergisi, kampanyasını iddialı bir şekilde sürdüren Trump'ın, kilit eyaletlerde Biden'ın gerisinde olduğunu yazdı.

Başkan Biden'ın yeniden seçilme umutlarının yılın başında "zor" göründüğü belirtilerek, Trump ile 2024 yarışının son haftalarda kızıştığı vurgulandı.

Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasından bu yana geçen aylarda yapılan anketlerde, Demokrat siyasetçinin oy oranında artış olduğu kaydedildi.

Demokratlarda Biden iyimserliği

Ayrıca Biden'ın kampanya ekibinin çalışmaları sayesinde Trump'ın yenilmesi ihtimalinin arttığına dikkat çekildi.

Pensilvanya Eyalet Senatörü Sharif Street, "İhtiyatlı iyimserim. İşler yolunda görünüyor ama fazla heyecanlanamayız." ifadelerini kullandı.

Biden'ın altyapı avantajı var

Öte yandan Trump'ın kampanya ekibi, bazı önemli eyaletlerde Cumhuriyetçi aday adayının önde olduğunu gösteren son anketlere işaret ederek, seçimi kazanmak için "güçlü iyimserlik" sergiliyorlar.

Biden'ın kampanya ekibinin personel ve altyapı avantajının, Trump'a kıyasla en çok Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde görüldüğü belirtildi.

Üç eyalete yakın takip

Bu üç eyalet, son iki başkanlık seçiminin sonucunu şekillendirirken, 2024'te de çekişmeli bir yarışa sahne olması bekleniyor.