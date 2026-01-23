Der Spiegel'den "Trump Emperyalizmi" kapağı: Donald, artık yeter!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İkinci döneminin ilk zamanlarında Grönland'ı Amerikan toprağı haline getirmekten bahseden ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki askeri müdahalesinin ardından bu söylemleri yeniden artırdı.

Avrupalı liderler, Grönland konusunda Amerikan yetkilileri ile müzakereler yürütmeye razı olsa da ABD'nin Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ı tamamen ilhak etme talebine tepki göstermişti.

"TRUMP EMPERYALİZMİ"

Donald Trump'ın Grönland'a yönelik hamleleri, Alman dergisi Der Spiegel'in kapağına konu oldu.

Kapakta, "Donald, artık yeter!" yazısının yanı sıra, "Trump Emperyalizmi: Avrupa kendisini nasıl ortaya koyabilir" başlığına yer verildi.

AVRUPALI LİDERLER ORTA ÇAĞ SAVAŞÇILARI ŞEKLİNDE RESMEDİLDİ

Grönland'ın arka planda bulunduğu illüstrasyonda sırayla; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yer aldı.

Liderlerin üzerlerindeki kürkler ve zırhlar ile ellerindeki kılıçlar ve baltalar dikkat çekti.