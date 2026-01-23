UNRWA’dan İsrail’e: Uluslararası hukuka açık bir meydan okuma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Fowler, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’nin de yıkımı aynı şekilde yorumladığını hatırlattı. Yıkılan alanın BM’nin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları kapsamında olduğuna dikkat çeken Fowler, İsrail güçlerinin bu yerleşkeye baskın düzenleyip tesisleri yıkmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fowler, “Bir BM yerleşkesine baskın düzenlenmesi, kamulaştırılması ve yıkılması uluslararası hukuk açısından emsalsiz bir ihlaldir. Bunun küresel ölçekte çok daha geniş ve tehlikeli sonuçları olabilir” ifadelerini kullandı.

UAD KARARINA AÇIK AYKIRILIK

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Ekim 2025’te verdiği kararı hatırlatan Fowler, İsrail’in UNRWA’nın faaliyetlerini engellemek yerine kolaylaştırmakla yükümlü olduğunu vurguladı. Son yaşananların bu yükümlülüğe tamamen ters düştüğünü belirten Fowler, sahadaki gelişmelerin endişe verici olduğunu dile getirdi.

"ARAZİ İSRAİL'E AİT DEĞİL"

İsrailli yetkililerin yıkım yapılan arazinin kendilerine ait olduğu yönündeki iddialarını reddeden Fowler, “İsrail hükümeti bu arazinin sahibi değildir. UAD ve BM Genel Kurulu, Doğu Kudüs’ün işgalinin yasa dışı olduğunu defalarca vurgulamıştır. Dolayısıyla İsrail’in burada egemenlik iddiası yoktur” dedi.

YIKIM GÖRÜNTÜLERİ VE TEHDİT SÖYLEMLERİ ENDİŞE YARATTI

Yıkım sırasında İsrailli yetkililerin olay yerinde bulunarak görüntü aldığını ve bunları sosyal medyada paylaştığını belirten Fowler, yıkımın kutlanması ve UNRWA personeline yönelik tehdit içeren ifadelerin son derece kaygı verici olduğunu söyledi.

Fowler, “Bir sonraki adımın Doğu Kudüs’teki mesleki eğitim merkezimizin ele geçirilmesi olmasından ciddi şekilde endişe ediyoruz. Bu durum yüzlerce öğrencinin eğitim hakkını doğrudan etkiler” diye konuştu.

GAZZE'YE YARDIM İÇİN GEÇİŞLER VURGUSU

Refah Sınır Kapısı’nın açılacağına yönelik açıklamaları da değerlendiren Fowler, Gazze Şeridi’ne insani yardımın etkin şekilde ulaştırılabilmesi için tüm geçiş noktalarının tam kapasiteyle açık olması gerektiğini vurguladı. Fowler, “Geçişlerin kısıtlanması bir politika tercihiydi. Yardımın ihtiyaç duyulan ölçekte ulaşabilmesi için bu noktaların düzenli ve tam açık olması şart” dedi.

"GAZZE, GAZETECİLER İÇİN EN TEHLİKELİ BÖLGE"

İsrail saldırılarında gazetecilerin hayatını kaybetmesine de değinen Fowler, Gazze’nin hem gazeteciler hem de insani yardım çalışanları açısından dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri haline geldiğini ifade etti.

UNRWA merkezine baskın

İsrail güçleri, faaliyetleri 30 Ocak 2025’te yasaklanan UNRWA’nın Doğu Kudüs’teki genel merkezine dün sabah saatlerinde baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve tesisleri yıkmıştı. Yıkımın ardından ana binaya İsrail bayrakları asılmış, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile bazı aşırı sağcı milletvekilleri bölgeye gelerek çalışmalara destek vermişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail’e ait olduğunu savunmuş ve UNRWA’nın Hamas ile bağlantılı olduğu yönündeki suçlamalarını yinelemişti.