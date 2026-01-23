İran, 800 kişinin idamına ilişkin iddiaları bir kez daha yalanladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da hükümete karşı ülke çapında gerçekleşen protestoların binlerce ölüme, on binden fazla da tutukluluğa yol açtığı söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, protestolarda tutuklananlar arasında 800 kişinin idamına karar verildiği fakat kendisinin müdahalesiyle bundan vazgeçildiği iddialarında bulunmuştu.

BAŞSAVCI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, İlmiye medreselerinin kurduğu Hibrit Savaş Karargahı'nda katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"NE BİR SAYI SÖZ KONUSU NE DE BİR KARAR"

ABD Başkanı Trump'ın, İran halkının kararlı tutumunu gördükten sonra tutarsız açıklamalar yaptığını söyleyen Muvahhidi, "İran yönetiminin 800 kişinin idam cezasını infaz etmekten vazgeçtiği" yönündeki iddialar hakkında, "İddialar tamamen asılsızdır. Konuyla ilgili ne bir sayı söz konusu ne de yargı tarafından alınmış bir karar." diye konuştu.

TRUMP'IN İDDİASI

Trump, 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal ettiğine işaret ederek, "Planlanan tüm infazların İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.