Devrik Esad rejiminin Irak'a kaçan askerleri Suriye'ye iade edildi

Suriye'de yeni dönem başladı..
8 Aralık 2024 itibarıyla Suriyeli muhalifler başkent Şam’da kontrol sağlayarak, ülkedeki 61 yıllık Baas rejimi çökertti.
Devlet Başkanı Esed ülkeden kaçtı ve ailesiyle birlikte Moskova’ya sığındı.
Gelişmeler üzerine Esad rejiminin askerleri Irak'a kaçtı..
Irak'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
1905 ASKER SURİYE'YE İADE EDİLDİ
Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini belirtti.
Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.
2 BİN 7 ASKER IRAK'A KAÇMIŞTI
Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.
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