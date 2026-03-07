Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz resti, Trump’tan “koşulsuz teslimiyet” çağrısı

Orta Doğu’da tansiyonu yükselten çatışmalar sürüyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve bölgesel kaosa dönüşen çatışmalar devam ederken sahadan gelen haberler kayıpların arttığını ve gerilimin daha da tırmandığını gösteriyor.

TRUMP 'KOŞULSUZ TESLİM OLMA' ŞARTINI YİNELEDİ

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı üzerinden ABD’ye mesaj vererek “Trump’a meydan okuyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği demeçte, İran hakkındaki koşulsuz teslimiyet beklentisine açıklık getirdi.

Trump, bunun yalnızca resmi anlamda bir teslimiyet anlamına gelmediğini, aynı zamanda İran’ın askeri kapasitesinin tamamen yok edilmesiyle gerçekleşebileceğini ifade etti.

Trump, "Koşulsuz teslimiyet, İranlıların bunu ilan etmesi şeklinde olabilir. Ancak aynı zamanda, kimseleri veya hiçbir şeyleri kalmadığı için artık savaşamayacak duruma gelmeleri anlamına da gelebilir" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN HARİKA BİR GELECEĞİ OLACAK"

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma yapılmayacak. Sonrasında büyük ve kabul edilebilir bir veya daha fazla liderin seçilmesinin ardından biz ve birçok harika müttefik ile ortağımız, İran’ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak daha büyük, daha iyi ve her zamankinden daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran’ın harika bir geleceği olacak"

"İRAN OPERASYONUNA PUANIM 10 ÜZERİNDEN 12-15 ARASI"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında İran’a yönelik operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Operasyonun çok iyi gittiğini söyleyen Trump şu değerlendirmede bulundu:

"Birisi bana ‘0’dan 10’a kadar bir puan verseniz kaç verirdiniz?’ dedi. Ben de ‘12-15 arası veririm’ dedim. Orduları gitti, donanmaları gitti, iletişim hatları gitti, liderleri gitti ve tüm güçleri yok edildi" ifadelerini kullandı. İran donanmasına ait 32 gemiyi batırdıklarını söyleyen Trump, Bunun dışında da çok iyi gidiyoruz. Ordumuz olağanüstü bir performans gösteriyor"

"HASTA BİR LİDER GRUBUYLA KARŞI KARŞIYAYDIK"

İran’a yönelik operasyonlarının haklı olduğunu savunan Trump, "Orada durum çok kötüydü ve hasta bir lider grubuyla karşı karşıyaydık. Çok sayıda insanı öldürdüler ve sakat bıraktılar. Bombalarla, yol kenarı bombalarıyla insanları parçaladılar. Çok fazla insanı yok ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle harekete geçmek zorunda kaldıklarını belirten Trump, "Bir seçim yapmamız gerekiyordu. Bunu kabullenip yıllarca böyle devam edebilirdik, ya da bununla ilgili adım atabilirdik. Ve biz adım attık" dedi.

"ÜLKEMİZE SAYGI DUYULUYOR"

İnsanların ABD ordusunun başarısından çok etkilendiğini öne süren Trump, "Venezuela’da olanlar ve şimdi olanlar, B-2 bombardıman uçaklarının yaptıkları, bundan önce İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıran saldırılar. Şu anda ülkemize hiç olmadığı kadar saygı duyuluyor" şeklinde konuştu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, Kuveyt, Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.