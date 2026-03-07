Kosovalı askerler Gazze'ye konuşlandırılacak

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, hafta başında Kosova hükümetine Kosovalı askerlerin Gazze'de konuşlandırılmasına yönelik siyasi kararın alınması için tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Sürecin koordinasyon açısından son aşamaya geldiğini vurgulayan Maqedonci, Gazze'deki faaliyetlere hangi kapasitelerle katılacaklarını belirleme sürecinde olduklarını dile getirdi.

Maqedonci, "Siyasi kararın ardından Kosova Güvenlik Gücü'nün Kosova Meclisi tarafından yetkilendirilmesi ve son olarak askerlerin yurt dışına konuşlandırılması için Cumhurbaşkanı tarafından yetki verilmesi gerekiyor" dedi.

Gazze'ye askerlerin birkaç ay içerisinde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydeden Maqedonci, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e üye olmamasına rağmen ilk kez BM tarafından yetkilendirilmiş bir misyona katılması nedeniyle bunun ülke için büyük başarı olduğunu ifade etti.

Maqedonci, Kosova'nın söz konusu güce katılımının stratejik açıdan önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Barışa katkı sağlamak, güvenliği desteklemek ve insani boyuta katkıda bulunmak, her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.

KOMUTANLAR GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Kosova Güvenlik Gücü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Bashkim Jashari ile Uluslararası İstikrar Gücü Komutanı Jasper Jeffers, video konferans yoluyla görüştü.

Jashari, Jeffers'e Kosova askerinin bu operasyona katılmaya hazır olduğunu aktardı.

Kosova ordusunun NATO standartlarında eğitilmiş profesyonel bir ordu olduğunu kaydeden Jashari, partner ülkelerin talebi halinde güvenlik sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Jeffers ise Kosova'nın dünyada barış ve istikrarın desteklenmesinde önemli ortak olduğunu ifade etti.