Dikenli denizatı karantinayla beraber yuvasına döndü

Dikenli denizatları, korona önlemleri nedeniyle insanların ve tekne trafiğinin azalması sonucu, İngiltere’nin Dorset kentindeki yuvasına geri dönmeye başladı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs, alınan tedbirler üzerine insanları evlerine hapsederek, doğayı özgür bıraktı.

Tayland’daki deniz kaplumbağalarından Kırgızistan’daki kar leoporlarına, İsrail’deki kızıl tilkilerden Arnavutluk’taki pembe filamingolara kadar hayvanlar, insanlar tarafından işgal edilen yuvalarına tekrar kavuştu.

DİKENLİ DENİZATI DA YUVASINA GERİ DÖNDÜ

Son olarak da nesli tükenmekte olan dikenli denizatlarının, İngiltere’nin Dorset kentinde yer alan Studland Körfezi’ndeki evine geri döndüğü ve burada çoğaldığı belirtildi.

2008 YILINDAN BERİ EN YÜKSEK POPÜLASYON

Araştımacılar, karantina sebebiyle liman balıkçılarının evine çekilmesi ve denizdeki trafiğin azalmasıyla körfezde hamile erkekler ve bir yavruyu da içeren 16 denizatı buldu.

Son iki yıldır bölgede dikenli denizatı görülmediği ve bunun 2008’den bu yana bölgede bulunan en yüksek dikenli denizatı popülasyonu olduğu öğrenildi.

İNSAN FAALİYETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Araştırmayı gerçekleştiren Seahorse Trust adlı kuruluşun kurucusu Neil Garrick-Maidment, denizatı sayısındaki artışın, karantina önlemleri nedeniyle; tekne trafiği ve bölgedeki insan faaliyetindeki düşüşün doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

Öte yandan, İngiltere’deki dikenli ve kısa burunlu denizatı türleri, nesli tükenmekte oldukları için özel koruma statüsünde yer alıyor.