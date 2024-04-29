Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni Unicaja Malaga kazandı Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Tenerife'yi 80-75 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA & Ensonhaber

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonun şampiyonluk maçında İspanya temsilcileri Tenerife ile Unicaja Malaga karşılaştı.

İlk çeyreği 16-10 önde bitiren Unicaja Malaga, devre arasına da 38-27 üstün girdi.

İkinci yarıda daha skorer bir performans sergileyen Tenerife, oyuna ortak olmaya çalışsa da üçüncü periyodu 62-56 önde geçen Unicaja Malaga, maçı 80-75 kazandı.

Unicaja Malaga'da Kendrick Perry 17 ve Nihad Dedovic 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Tenerife'de Kyle Guy'ın 18 ve Giorgi Shermadini'nin 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Avrupa'da 3. kupa

Tarihinde birer Koraç Kupası ve EuroCup zaferleri bulunan Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Yunanistan ekibi Peristeri'yi 87-84 yenen İspanya'nın Murcia takımı ise turnuvayı üçüncülükle tamamladı.