Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüştü Sisi, Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler ve Türkiye-Mısır ilişkileri ele alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan ve beraberindeki heyet, önce Alman muhataplarıyla bir araya geldi. Gündem Gazze'deki gelişmeler Fidan, Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la İsrail’in Gazze’ye saldırılarını ele aldı. Görüşmede, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve bölgeden tahliyeler de masadaydı. Sisi ile görüştü Mısır'daki programına devam eden Fidan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Görüşmeye, Fidan'a eşlik eden heyet de katıldı. Fidan-Sisi görüşmesinde Türkiye-Mısır ilişkilerinin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeler masaya yatırıldı. Fidan'ın Mısır temasları Öte yandan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Gözden Kaçmasın Dışişleri Bakanı Fidan'ın Mısır temasları: Alman mevkidaşı Baerbock'la Gazze'yi görüştü Haberin Detayları