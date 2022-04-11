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    Dışişleri Bakanlığı, Filistinli kadının öldürülmesini kınadı

    İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 çocuk annesi hayatını kaybetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile olayı kınadı, “Bu insanlık dışı” ifadelerine yer verdi.
    • 11.04.2022 - 16:52
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    Dışişleri Bakanlığı, Filistinli kadının öldürülmesini kınadı

    Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Ghada Al-Sabatin adlı kadının İsrail güçlerince vurularak öldürülmesini şiddetle kınadı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail güçlerince dün Beytüllahim kenti yakınlarından öldürülen Sebatin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

    “İnsanlık dışı hadise”

    AA'da yer alan açıklamada “Herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail makamlarını, olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

    ‘Askerler için bir tehdit oluşturmuyordu’

    Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin batısındaki Husen beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 çocuk annesi Sabatin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    İsrail'in Haaretz gazetesi, kadının askerler için bir tehdit oluşturmadığını, elinde bıçak ya da silah bulunmadığını yazmıştı.

    Dışişleri Bakanlığı, Filistinli kadının öldürülmesini kınadı #1

    Dışişleri Bakanlığı, Filistinli kadının öldürülmesini kınadı #2


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