Samsun'da polis fuhşa zorlanan 6 kadını kurtardı Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 mağdur kurtarıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda, Kırgızistan uyruklu M.A. ile Türk vatandaşı E.Y. ve H.G. gözaltına alındı.

Operasyonda M.A. tarafından Asya ülkelerinden getirilip, fuhşa zorlandığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı.

Kadınlar kurtarıldı

Kadınlar, ülkelerine gönderilmek üzere Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)