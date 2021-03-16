Dışişleri Bakanlığı: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz

Rusya Federasyonu tarafından 7 yıl önce ilhak edilen Kırım’a yönelik, Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede devam eden fiili durumun tanınmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının 7’inci yılı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak ilhakı tanımadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından kaleme alınan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin gayrimeşru bir referandum ile Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiğinin altı çizildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

KIRIM TÜRKLERİNE VURGU YAPILDI

Kırım’ın asli unsuru olan Kırım Tatar Türklerine de değinen açıklamada, bölgede yaşayan Türklerin emniyeti, esenliği ve kültürel kimliklerinin korunmasına vurgu yapıldı.

“GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamada son olarak, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz." ifadelerine yer verilirken, Türkiye'nin Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğinin altı çizildi.