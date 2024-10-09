Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırılarına ilişkin açıklama

Haber Merkezi
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde son günlerde yaşanan terör saldırılarının yankısı sürüyor...
Saldırılar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
"TERÖR SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Bakanlık, Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadele konusunda desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Karaçi şehrinde son günlerde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.
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