Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi

Ukrayna'daki savaşta cepheyi ileriye taşımakta olan Rusya'dan, savaşın gidişatına dair bir haber geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya'nın Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

BELOUSOV GÖREV SÜRECİNİ DENETLEDİ

Gruba bağlı birliklerin Ukrayna'da görevlerini yerine getirmesi sürecini denetleyen Belousov'a, birlik komutanları cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

320 KİLOMETRELİK CEPHEDE İLERLEME DEVAM EDİYOR

Grubun Komutanı Sergey Kuzovlev, birliklerin 320 kilometrelik cephe hattında ilerlemeye devam ettiğini bildirerek, "10 yerleşim biriminin kurtarılması için çatışmalar sürüyor." dedi.

UKRAYNA ASKERLERİNİN İLERLEMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Rus ordusunca ele geçirilen Harkiv bölgesinin Kupyansk kentindeki duruma değinen Kuzovlev, Ukraynalı askerlerin Kupyansk'a girme girişiminde bulunduğunu ancak şehrin tüm bölgelerinin kontrol altında olduğunu söyledi.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.