Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes çalışmalarında geçilen yeni süreçte, 3. tur müzakerelerinin Türkiye'de olacağı iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Rusya ile 3. tur müzakerelerinin çarşamba günü İstanbul'da yapılacağını söylemesi sonrası, açıklamalar peş peşe geliyor.

Bu kapsamda bir açıklamada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

"MÜZAKERELERDEN MÜCİZEVİ SONUÇLAR BEKLEMEK İÇİN BİR NEDEN YOK"

Peskov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna ile bu hafta İstanbul’da düzenlemesi beklenen üçüncü tur müzakerelerindeki hedeflerine ilişkin olarak, şöyle dedi:

Ukrayna krizinin çözümü o kadar karmaşık ki, esir asker ve cenaze değişimi gibi anlaşmalar bile bir başarı sayılır. Bu yüzden müzakerelerden mucizevi sonuçlar beklemek için bir neden yok. Şu anki koşullarda bu pek olası görünmüyor. Biz kendi çıkarlarımızı korumayı ve en başından beri belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle krizin çözümüne dair bir zaman tahmini veremem. Bu, birçok değişkene bağlı. Şu anda yaptığımız tüm öngörüler yanlış çıkabilir.