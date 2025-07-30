Dmitriy Peskov, Trump'ın sözlerini değerlendirdi: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya’ya yönelik uzun süredir uygulanan çok sayıda yaptırıma dikkat çekti.

"TRUMP'TAN BU KONUDA GELEN TÜM AÇIKLAMALARI KAYDA ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği süreyi "10 güne düşürdüğü" yönündeki açıklamasını kayda aldıklarına işaret eden Peskov, "Trump'tan ve diğer uluslararası temsilcilerden bu konuda gelen tüm açıklamaları kayda almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, Trump’ın açıklamasına ilişkin mevcut durumda ilave bir değerlendirme yapmayacaklarını söyledi.

"OLDUKÇA UZUN BİR SÜREDİR ÖNEMLİ SAYIDA YAPTIRIMIN ALTINDA YAŞIYORUZ"

Rusya’nın yaptırımlar altında yaşamaya alıştığını dile getiren Peskov, "Oldukça uzun bir süredir önemli sayıda yaptırımın altında yaşıyoruz. Ekonomimiz işliyor. Elbette bu konuda zaten belli bir bağışıklık kazandık." ifadelerini kullandı.

Ülkenin Kamçatka bölgesinde yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin de konuşan Peskov, şöyle konuştu: