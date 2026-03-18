Doğu Çin Denizi’nde gerilim: Çin, Japon balıkçı teknesini bölgeden çıkardı

Çin Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tekneye ulusal mevzuat çerçevesinde uyarılarda bulunulduğu ve gerekli kontrol önlemleri uygulanarak bölge dışına çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Çin’in denizlerdeki hak ve çıkarlarını korumaya yönelik rutin uygulamalar kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

"BÖLGE ÇİN TOPRAĞI" VURGUSU

Pekin yönetimi, Diaoyü Adaları olarak adlandırdığı ada grubunun kendi egemenlik alanı içinde bulunduğunu savundu. Japonya’ya ise bölgede “ihlaller ve provokasyonlara son verme” çağrısı yapıldı.

JAPONYA "SENKAKU" DİYOR

Söz konusu ada grubu, Japonya tarafından ise Senkaku Adaları olarak adlandırılıyor. Her iki ülke de bu küçük ve yerleşime elverişsiz adacıklar üzerinde tarihsel hak iddiasında bulunuyor.

STRATEJİK KONUM DİKKAT ÇEKİYOR

Beş ada ve üç kayalıktan oluşan bölge, Çin ana karasına yaklaşık 330 kilometre, Tayvan’a 170 kilometre ve Japonya’nın Ryukyu Adaları’na yaklaşık 410 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Uzmanlara göre, hem stratejik konumu hem de çevresindeki potansiyel enerji kaynakları nedeniyle bu anlaşmazlık uzun yıllardır çözüme kavuşmuş değil.

GERİLİM SÜRÜYOR

Doğu Çin Denizi’ndeki bu tür olaylar, Pekin ve Tokyo arasındaki diplomatik tansiyonu zaman zaman yükseltmeye devam ediyor. Tarafların karşılıklı açıklamaları ise bölgedeki hassas dengelerin sürdüğüne işaret ediyor.