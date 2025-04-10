Dominik’te gece kulübü faciası: Ölü sayısı 184’e yükseldi

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Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan gece kulübü faciasında bilanço giderek ağırlaşmaya devam ediyor.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, Santo Domingo'daki "Jet Set" adlı eğlence mekanında meydana gelen çatı çökmesiyle ilgili yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

PARTİ SIRASINDA ÇATI ÇÖKTÜ

8 Nisan 2025 tarihinde, başkent Santo Domingo’da bulunan "Jet Set" eğlence mekanında, parti sırasında mekanın çatısı aniden çöktü.

İçeride bulunan 300 müşterinin çoğu olay yerinde hayatını kaybederken onlarcası da yaralandı.

ÖLÜ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Olay sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralılara değinen Mendez, bazılarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mendez'in açıklaması ile birlikte, ölü sayısının 184'e yükseldiği belirtildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Mendez, arama kurtarma çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtirken, kazanın nedenine dair soruşturmanın da devam ettiğini ifade etti.

Hayatını kaybedenler arasında, olay anında sahnede performans sergileyen sanatçı Rubby Perez ile Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel’in de olduğu açıklandı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, bu büyük felaketin ardından ülkede üç günlük yas ilan etti.